Журналист решил пособирать детский конструктор

Российский телеведущий Андрей Норкин показал, как справляет в одиночестве свой день рождения. Журналист решил заняться сборкой "Тысячелетнего сокола" из конструктора "Лего", который весит три килограмма.

Норкин опубликовал пост, поделившись "промежуточным отчетом" по созданию своего творения на фоне камина.

Ведущий пообещал опубликовать полный отчет после того, как закончит сборку конструкций из космической киносаги "Звездные войны".

По словам поклонников, подарок весьма удачный, а сборка "Лего" отвлечет от неприятных мыслей. Многие пожелали ведущему хорошего здоровья и душевного спокойствия, сообщает "Царьград".

52-летний журналист не так давно потерял свою супругу, Юлию Норкину. Поклонники до сих пор не верят, что причиной ее кончины стал инсульт. Журналистка умерла этим летом. Ее могила находится на кладбище в подмосковном Пушкино в глухом лесу – рядом похоронен ее отец, Геннадий Рыбаков.

Ранее психолог Олег Иванов заявлял в беседе с "Утро.ру", что споры вокруг причины смерти Норкиной в СМИ обусловлены самой человеческой натурой: чужая трагедия всегда привлекательнее размеренной и спокойной жизни.