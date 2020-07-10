Со дня ухода Юлии из жизни прошло уже больше месяца, однако публика продолжает смаковать подробности

В СМИ и соцсетях по сей день не утихают споры вокруг причины смерти радиоведущей Юлии Норкиной. Казалось бы, публике и журналистам сообщили официальную информацию, пора бы и перестать ворошить прошлое покойной. Но трагедия продолжает обрастать самыми невероятными слухами и сплетнями. Причины такого нездорового интереса к смерти Норкиной объяснил психолог.

Не секрет, что привычка "подглядывать в замочную скважину" за жизнью известных персон давно стала нормой в современном обществе. Да и сами звезды готовы на все, чтобы привлечь к себе внимание – в соцсетях делятся самым сокровенным, удовлетворяя жадное любопытство публики. Причины такого интереса к чужой жизни банальна: стремление отвлечься от собственных проблем, обсудить и покритиковать других. При этом большую тягу народ испытывает к негативным новостям из жизни звезд. Так случилось и с Юлией Норкиной.

"Как мы знаем, "все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Трагедия для чужих глаз и ушей привлекательнее счастья. Ссоры, скандалы, измены вызывают куда больший интерес, чем спокойная и размеренная жизнь. Особенно, когда они обрастают слухами и сплетнями из "проверенных" источников",

– пояснил в беседе с "Утро.ру" психолог, конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Кроме того, трагедии в жизни публичных персон позволяют простым людям почувствовать некое единение с ними.

"Трагические события "объединяют" знаменитостей и простых людей: мы видим, что проблемы не обходят стороной известных людей, они тоже сталкиваются с предательством, теряют близких и родных",

- отметил эксперт.

На фоне неприятностей в жизни знаменитостей обычным людям их жизнь представляется несколько лучше, заключил Иванов.

Версий вокруг смерти Норкиной за этот месяц СМИ и пользователи Сети наплодили великое множество. Поговаривали, что изменял муж, были проблемы с алкоголем и препаратами для похудения, сказался стресс. Всерьез обсудили даже проклятие бывшей жены Джигарханяна – Цымбалюк-Романовской. Остается лишь надеяться, что болезненное любопытство публики скоро сойдет на нет и безутешного вдовца Норкиной оставят, наконец, наедине с его горем.