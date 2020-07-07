"Это возмездие?": Цымбалюк-Романовская о причастности к смертям Норкиной и Заграевского

"Это возмездие?": Цымбалюк-Романовская о причастности к смертям Норкиной и Заграевского
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Бывшая жена Джигарханяна неожиданно отреагировала на слухи

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не причастна к смертям якобы повздоривших с ней экспертов телешоу Юлии Норкиной и Сергея Заграевского. Подобные конспирологические теории вызвали смех у пианистки.

По мнению звезды, нет никаких оснований связывать с ее именем уход из жизни известных людей, с которыми она якобы конфликтовала на телепередачах. Так Цымбалюк прокомментировала слухи о ее отношении к загадочным смертям, передает РИА ФАН.

Речь идет об умершей 4 июня журналистке Юлии Норкиной и скончавшемся 6 июля художнике Сергее Заграевском. Некоторые пользователи Сети разглядели в этих трагедиях таинственную связь. По мнению некоторых, экспертов "Пусть говорят" преследует проклятие. Другие и вовсе связали смерти с Виталиной – якобы обе знаменитости были неугодны окружению пианистки.


Впрочем, сама Цымбалюк рассмеялась на вопрос о том, как она относится к таким гипотезам. Пианистка заявила, что в реальной жизни не общалась ни с Норкиной, ни с Заграевским.

По словам Виталины, она даже плохо помнит, как выглядят обсуждаемые персоны. При этом она со смехом предположила, что смерть может быть карой для тех, кто плохо относится к пианистке.

"Может быть, это только возмездие по отношению к тем, кто меня не любит (смеется)?", сказала Виталина.

При этом бывшая жена Армена Джигарханяна заявила, что у нее не было никаких конфликтов с умершей журналисткой, несмотря на то, что многие видели эфир, где две знаменитости повздорили.

Ольга ФЕДОРОВА

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