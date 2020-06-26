Вырезали из эфира: раскрыты детали скандала между Норкиной и Цымбалюк

Вырезали из эфира: раскрыты детали скандала между Норкиной и Цымбалюк
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото:instagram.com/vitalinaromanovskaya
Женщины разругались на съемках телешоу

Друг и коллега покойной Юлии Норкиной актер Леонид Дзюник рассказал журналистам о ее конфликте с  Виталиной Цымбалюк-Романовской. Скандал произошел на съемках одного из телевизионных ток-шоу, посвященных Армену Джигарханяну и его непростым отношениям с бывшей женой.

В ходе съемок, вспомнил Дзюник в комментарии "МК", пианистка вскочила с места и набросилась на актрису Тамару Семину из-за того, что та пыталась заступиться за Армена Джигарханяна, что очень не понравилось Виталине. Цымбалюк-Романовская стала кричать на народную артистку, что ее никто не знает, и прогонять из студии.

"О, там было целое представление. Хотя в жизни Юлечка была всегда дружелюбна", – рассказал мужчина. 

В этот момент не сдержалась уже Норкина. Она встала, преградила дорогу Цымбалюк-Романовской и гаркнула на нее: "А ну, пошла вон!" По словам Леонида Дзюника, сцена была впечатляющей.

Как сообщает РИА ФАН, кадры скандала не вошли в выпуск ток-шоу. Тем не менее Цымбалюк-Романовская опубликовала их на своей странице в "Инстаграм" в качестве воспоминания о покойной.

Напомним, о смерти Юлии Норкиной стало известно в начале июня. Согласно официальной версии, она скончалась в результате инфаркта. Однако такие известия быстро стали обрастать слухами и домыслами  – в СМИ начали появляться версии, что могло стать причиной смерти Норкиной.

Александра ЛЕОНИДОВА

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