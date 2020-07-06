"Втихую убирают": звезд "Пусть говорят" преследует проклятие

"Втихую убирают": звезд "Пусть говорят" преследует проклятие
Юлия Норкина. Кадр youtube.com
В смертях Норкиной и Заграевского нашли странные совпадения

Сегодня скончался частый гость "Пусть говорят" Сергей Заграевский. Художник, как и Юлия Норкина, которой не стало месяц назад, выступал на программе в качестве эксперта. Внезапные смерти двух ярких участников шоу некоторым показались странными, в Сети даже заговорили о проклятии программы".

Мистическое совпадение в трагедии усмотрела пиар-директор Анна Исаева. Ей показалось странным, что художник и ведущая ушли из жизни едва ли не в одно и то же время.

"Косит экспертов не на шутку",

цитируют ее "Дни.ру". И Норкина, и Заграевский скончались из-за проблем с сердцем. Вероятно, в трагедии и вовсе нет никакой мистики – эксперты просто слишком эмоционально реагировали на истории героев программы, предположили некоторые.

Версии о причинах внезапной смерти художника обсудили в "Инстаграм" Дениса Сорокина. "Зачастили случаи смерти приглашенных экспертов, они сами себя эмоционально истощают там", – написал один из комментаторов, предложив и вовсе закрыть ток-шоу вроде "Пусть говорят".

Некоторые предположили, что трагедии могут быть связаны с Виталиной Цымбалюк-Романовской: "У меня ощущение что втихую убирают тех, кто неугоден окружению Цымбалюк. Сергей Заграевский умел тактично поддевать людей такого склада". Художник, как эксперт на шоу, мог остро высказаться в адрес киевской пианистки – еще одной постоянной участницы программы.

Напомним, что Сергей Заграевский, участник программы "Пусть говорят", умер 6 июля. Причиной смерти художника стала сердечная недостаточность.

Карина СИРАЗОВА

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