Сосед Жигунова по даче умер от болезни сердца в 55 лет

Художник и писатель Сергей Заграевский скончался в ночь на 6 июля. Мертвым его нашла жена, сообщили СМИ.

Причиной трагедии стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, пишет РЕН ТВ. Художнику было 55 лет.

Заграевский создал Профессиональный союз художников России в 1999 г. и с тех пор его возглавлял. Кроме того, он занимался преподавательской деятельностью и написал ряд научных работ по архитектуре. Кроме того, провел более десяти выставок, а его работы выставлялись в "Манеже" и Центральном доме художника.

Писатель был также соседом Сергея Жигунова, когда жил в Абрамцево. По его словам, тогда на дачу к актеру приезжала Анастасия Заворотнюк, а после расставания актер еще десять лет не мог оправиться.

Месяц назад Жигунов опроверг заявления художника о том, что они были друзьями. Бывший Заворотнюк рассказал, что не общался с Заграевским из-за нетрадиционной сексуальной ориентации этого человека. Актер признался, что точно об этом он говорить не может, но в поселке такие слухи ходили, поэтому он решил держаться подальше.