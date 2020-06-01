Актер сериала "Моя прекрасная няня" тяжело переживал расставание с любимой женщиной

Роман Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова длился два года, а потом еще много лет он приходил в себя из-за разрыва с возлюбленной. Как рассказывает сосед знаменитости художник Сергей Заграевский, улыбка с лица актера исчезла надолго, а его глаза потухли: для артиста любовь закончилась трагедией.

"Настоящая трагическая любовь", – так сосед Жигунова описал его роман с Заворотнюк, а потом добавил, что актер "десять лет жил в глубоком шоке".

Заграевский считает, что актер по-настоящему любил Анастасию Заворотнюк, поэтому так тяжело переживал их разрыв. Однако сейчас личная жизнь артиста наладилась – он встречается с Викторией Ворожбит.

Приятель звезды "Моей прекрасной няня" через журналистов попросил новую возлюбленную не обижать Сергея, так как он хороший человек. Также Заграевский не мог не отметить внешнее сходство Заворотнюк и Ворожбит. В интернете брюнеток с большими глазами называют двойниками.

"Ну похожи действительно. Он Настю любил и сейчас для него принципиально, чтобы новая его девушка была похожа на Настю", – прокомментировал приятель Жигунова журналистам программы "Ты не поверишь".

Сейчас у экс-возлюбленных сложностей в личной жизни нет, зато есть другие проблемы. Сергей Жигунов разбирается с долгами, а Анастасия Заворотнюк борется за жизнь – у звезды диагностировали рак.