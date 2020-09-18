Растет по часам: Стриженова показала занятия с двухлетним внуком

Растет по часам: Стриженова показала занятия с двухлетним внуком
Екатерина Стриженова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Маленький Петя оказался за партой перед педагогом, к которому мечтал попасть на прием

Телеведущая Екатерина Стриженова показала на своей странице в соцсетях, как растет ее двухлетний внук. На кадрах ребенок занимается с педагогом и радостно хлопает в ладоши.

Сама дочь Стриженовой проживает вместе с супругом и сыном в Штатах, но нередко выбирается повидать родителей. А ведущая часто разговаривает с Петей по видеосвязи.

По словам Стриженовой, внук давно хотел попасть на подобные занятия. 

"Петя Петрович готов теперь хоть каждый день ходить на уроки", – написала Стриженова на своей странице в "Инстаграм".

Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковали подобные уроки.

"Педагоги не сажают детей дошкольного возраста за парты и неестественным голосом не развлекают", "Не представляю,как можно заниматься за партой", "Все говорили, песенки пели, танцевали, игры – только движение. Да и одним,конечно, проще. Тем более адекватным. "Попробуйте, когда их 10, удерживать внимание целый час",

– пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Не так давно стало известно о том, что Екатерина Стриженова потеряла маму, которая скончалась в 79-летнем возрасте. О трагедии сообщили члены семьи – дочь и родная сестра журналистки.

Егор МАЛКОВ

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