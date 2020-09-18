Артистке уже сделали операцию

Актриса Екатерина Волкова рассказала о серьезной проблеме: известная по роли в сериале "Скорая помощь" звезда поведала о том, как поехала со съемок к врачу из-за своего недуга. Звезде провели операцию, вытащив из десны осколок зуба, который не давал о себе знать несколько лет.

Из-за проблем со здоровьем ее участие в сериале "Скорая помощь" пришлось отменить на день, несмотря на то, что Екатерина ждала встречи со съемочной группой. К отеку добавилась еще и простуда, из-за которой звезда вынуждена сидеть дома.

"Думала, вот увидимся и задушу всех в объятиях. Но...", – сожалением написала звезда.

Волкова показала в своем микроблоге фотографию в домашнем халате, на которой приложила руку к воспаленной части лица. Знаменитость призвала поклонников помнить о своем здоровье в предстоящий зимний сезон.

Екатерина призналась, что сейчас ее некому пожалеть, поэтому она обратилась к подписчикам, попросив их прощения за свое "нытье".

Кстати, недавно актриса поведала поклонникам о том, что смогла вылечиться от гепатита. На своей странице в соцсетях она рассказала о том, как боролась с болезнью на протяжении трех месяцев.

Ранее Волкова опубликовала в своем "Инстаграм" фотографию в обтягивающем купальнике. Звезда также рассказала о проведенном на курорте отдыхе и чудодейственном массаже.