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Актриса Екатерина Волкова рассказала о серьезной проблеме: известная по роли в сериале "Скорая помощь" звезда поведала о том, как поехала со съемок к врачу из-за своего недуга. Звезде провели операцию, вытащив из десны осколок зуба, который не давал о себе знать несколько лет.
Из-за проблем со здоровьем ее участие в сериале "Скорая помощь" пришлось отменить на день, несмотря на то, что Екатерина ждала встречи со съемочной группой. К отеку добавилась еще и простуда, из-за которой звезда вынуждена сидеть дома.
"Думала, вот увидимся и задушу всех в объятиях. Но...", – сожалением написала звезда.
Волкова показала в своем микроблоге фотографию в домашнем халате, на которой приложила руку к воспаленной части лица. Знаменитость призвала поклонников помнить о своем здоровье в предстоящий зимний сезон.
Екатерина призналась, что сейчас ее некому пожалеть, поэтому она обратилась к подписчикам, попросив их прощения за свое "нытье".
Кстати, недавно актриса поведала поклонникам о том, что смогла вылечиться от гепатита. На своей странице в соцсетях она рассказала о том, как боролась с болезнью на протяжении трех месяцев.
Ранее Волкова опубликовала в своем "Инстаграм" фотографию в обтягивающем купальнике. Звезда также рассказала о проведенном на курорте отдыхе и чудодейственном массаже.
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