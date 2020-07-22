Волкова заверила, что сейчас гепатит излечим

Актриса Екатерина Волкова сообщила своим поклонникам радостную новость: ей удалось вылечиться от гепатита.

На своей странице в "Инстаграм" артистка рассказала, что на борьбу с болезнью ей понадобилось ни много ни мало 12 недель. Она заверила подписчиков, что это опасное заболевание вполне излечимо. А тем, кто с ним сейчас борется, пожелала веры и здоровья.

Также Волкова поблагодарила всех за поддержку. И добавила, что в борьбе с болезнью ей помогло некое индийское лекарство, которое стоит совсем не дорого.

В комментариях к посту поклонники поддержали Екатерину и согласились с ней, что в наше время гепатит действительно излечим.

"Поздравляю от всей души! ", "Дженерики индийские вам в помощь, все лечиться, знаю, что пишу, проходили", "Сейчас излечима,вопрос денег", "Здоровья вам! Берегите себя! Таблетки действительно работают! Подруга моя вылечилась, уже третий год все хорошо", "Вам просто повезло. Как хорошо найти вовремя хорошего врача и правильное назначение", "От всей души поздравляю! В моей семье тоже такая радость! Здоровья!", "Катя, это здорово! Вы молодец. Рады за вас", – написали в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Екатерина Волкова предстала перед поклонниками в образе дамы преклонных лет. "Постаревшую" артистку сравнили с Фрейндлих и Малышевой.