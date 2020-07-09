Звезда "Ворониных" удивила поклонников необычным образом

Известная российская актриса Екатерина Волкова резко постарела из-за профессионально наложенного на ее лицо грима.

Фото, на котором Волкова выглядит как дама почтенного возраста, артистка опубликовала на своей странице в "Инстаграм". На снимке Екатерина предстала в больших очках в роговой оправе, старомодном платочке на шее и с копной седых волос. Поклонники актрисы не ожидали увидеть свою любимицу в таком образе.

Волкова поинтересовалась у них, на кого она теперь похожа. У подписчиков Екатерины на этот счет нашлось множество самых разных вариантов.

"На грузинку", "Безусловно, на Валентину Леонтьеву", "Валентина Леонтьева – В гостях у сказки", "Алиса Фрейндлих – Служебный роман", "На Светлану Дружинину", "На Малышеву", "На пенсионерку", "На трансвестита", "Невероятно. Мне на певицу Панаровскую", "На учительницу физики", "Училка", "На итальянку", "На диктора времен СССР. Внимание! Говорит Москва!", – написали одни.

Другие же просто засыпали любимую актрису комплиментами: "Великолепно! Классно сделанный грим!) Уже хочется посмотреть фильм!", "И так бесподобна. Красивая леди", " Как всегда неотразима в любом гриме", "Катя, такой грим и такие роли вы еще успеете сыграть... Играйте пока молодых, вы же красотка".

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Екатерину Волкову уже много лет преследует в соцсетях маньяк. Он постоянно шлет звезде "Ворониных" угрозы и проклятия".