Неизвестный ежедневно оскорбляет актрису в соцсетях

Екатерину Волкову, которая сыграла главную роль в сериале "Воронины", уже год преследует онлайн-маньяк. О непростой ситуации артистка рассказала в "Инстаграм".

По словам Волковой, неизвестный мужчина на протяжении года оскорбляет ее и поклонников актрисы на странице "ВКонтакте". Преследователь может оставить до 500 комментариев с угрозами и проклятиями только за день, пожаловалась звезда "Ворониных".

Блокировать злоумышленника бесполезно – мужчина создает новые аккаунты. Екатерина написала, что его поведение напоминает ей маньяка, кроме того, злоумышленник запугал уже всех подписчиков актрисы. О существовании "Инстаграма" он, впрочем, не знает.

Волкова призналась, что "натурально больные люди" пугают ее не на шутку. Не расстраиваться же из-за унижений у актрисы не получается, потому что достается и ее поклонникам, среди которых, напомнила Екатерина, много детей с неокрепшей психикой.

Звезда сериала спросила совета у своих подписчиков, стоит ли ей бояться "такого психа" и что с этим можно сделать. В комментариях Волковой ответили, что лучше прислушаться к совету ее друзей и обратиться в полицию. "Угрозы и оскорбления – это всегда уголовно наказуемые вещи", – написали под постом.

Ранее Екатерина Волкова рассказала о финансовых трудностях, с которыми столкнулась из-за отсутствия работы.