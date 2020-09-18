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В 2000-е карьера Алексея Горбунова стремительно развивалась. Он работал с такими режиссерами, как Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский, а также играл с Никитой Михалковым в "Статском советнике". Однако после событий 2014 г. на Украине артист вернулся на родину, отказавшись сниматься в российском кино.
Алексей Горбунов признавался: он надеялся на подъем украинского кинематографа, однако этого не произошло. В России же артист был очень востребован – ему постоянно предлагали новые роли, а снимался он пять раз в год, причем в главных ролях. Он вспоминал в эфире радио "Новое время":
"За пять лет жизни в Украине я снялся в двух фильмах".
В 2018 г. Горбунов после поездки в Париж пережил депрессию. "Бизнес-класс, пять звезд – это раньше было в моей жизни. Как раньше я жил, еще до переезда домой, сюда", – говорил актер.
Сейчас он выступает с группой "Грусть пилота", однако музыкальная деятельность артиста не приносит больших денег. Тем не менее в Россию он возвращаться не планирует, пока гражданская война не закончится, заявлял он в эфире "Радио Свобода".
Горбунов был дважды женат, и теперь воспитывает двух дочерей от каждого брака – Анастасию и Софью. Фото старшей наследницы он часто публикует в соцсетях.
Также актер работает над новым фильмом – недавно он показал первые кадры со съемок со своей коллегой.
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