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В семье Гогена Солнцева очередная беда. Его супругу Екатерину Терешкович обманом заманили в секту. Контора замаскировалась под компанию, организующую курсы личностного роста. А на самом деле клиентов подвергали смертельной опасности.
Все началось с того, что Екатерина, желая порадовать любимого мужчину, начала ходить на курсы раскрепощения женщины. Организаторы обещали научить Терешкович удивлять избранника в моменты близости.
При этом вначале Гоген был в восторге от новых навыков пожилой возлюбленной. Но с течением времени в звездном семействе начались разлады. Солнцев уверен, что причиной проблем в отношениях были как раз курсы, на которые ходила его супруга.
В итоге выяснилось, что участников тренинга заставляют выполнять опасные для жизни задания. Ведущие обещают, что таким образом клиент сможет преодолеть свои страхи, а на самом деле он только рискует своим здоровьем и душевным равновесием.
"Именно выполняя одно из заданий, моя бабка чуть не погибла", – с ужасом вспоминает Солнцев в интервью изданию "Собеседник".
Гоген также уверен, что основанная цель таких контор – выкачивать деньги из доверчивых граждан. Проще всего это провернуть с наивными старушками. Солнцев настрого запретил любимой посещать эти курсы и рад, что избранница осталась в живых.
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Казань потрясающий город с прекрасными людьми! 😊👍🏼Удивительные достопримечательности произвели неизгладимое впечатление! 😀Спасибо за гостеприимство, обязательно приглашайте вновь!😁#гогенсолнцев #казань #кулшариф #татарстан #люди #город #сентябрь #путешествия #казанскийкремль #осень
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