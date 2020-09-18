"Чуть не погибла": жену Солнцева заманили в секту

"Чуть не погибла": жену Солнцева заманили в секту
Гоген Солнцев с женой. Фото: instagram.com/solntcev
Терешкович мечтала раскрыть в себе женственность, но попала к манипуляторам

В семье Гогена Солнцева очередная беда. Его супругу Екатерину Терешкович обманом заманили в секту. Контора замаскировалась под компанию, организующую курсы личностного роста. А на самом деле клиентов подвергали смертельной опасности.

Все началось с того, что Екатерина, желая порадовать любимого мужчину, начала ходить на курсы раскрепощения женщины. Организаторы обещали научить Терешкович удивлять избранника в моменты близости.

При этом вначале Гоген был в восторге от новых навыков пожилой возлюбленной. Но с течением времени в звездном семействе начались разлады. Солнцев уверен, что причиной проблем в отношениях были как раз курсы, на которые ходила его супруга.

В итоге выяснилось, что участников тренинга заставляют выполнять опасные для жизни задания. Ведущие обещают, что таким образом клиент сможет преодолеть свои страхи, а на самом деле он только рискует своим здоровьем и душевным равновесием.

"Именно выполняя одно из заданий, моя бабка чуть не погибла", – с ужасом вспоминает Солнцев в интервью изданию "Собеседник".

Гоген также уверен, что основанная цель таких контор – выкачивать деньги из доверчивых граждан. Проще всего это провернуть с наивными старушками. Солнцев настрого запретил любимой посещать эти курсы и рад, что избранница осталась в живых.


Кстати, недавно отношения влюбленных были под угрозой уже из-за Гогена. Поклонники заподозрили шоумена в измене жене.

Ольга ФЕДОРОВА

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