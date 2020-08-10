Артист пристроил на руках незнакомку и написал, как важно проявлять нежность

Скандально известный шоумен Гоген Солнцев создал повод для слухов об измене своей пожилой супруге Екатерине Терешкович. Артист опубликовал фотографию, на которой запечатлен с брюнеткой, пристроившейся на его руках в бассейне. Присутствие рядом с Гогеном незнакомой дамы стало причиной массового недовольства его поклонников.

На фотографии видно, что пара прохлаждается на крыше небоскреба на одном из курортов. Впрочем, сам Солнцев не стал давать никаких комментариев, лишь написал о том, как важно "проявлять к близким людям нежность".

"Кто платит – тот и Катерина", "Не понял ?!", "А где Катя? Ждем новый выпуск Малахова", "Тетушка тоже не молодая", "Это клиника", "Вы что, не видите, Екатерина объелась молодильных яблок", "Сколько можно по бабкам сохнуть", – прокомментировали пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

В целом подписчики не слишком впечатлились дамой, озаботившись судьбой Екатерины.

Не так давно Гогена Солнцева застукали на курорте в компании трех пожилых спутниц. По словам очевидца, мужчина не стесняется появления в компании подруг в Сочи.

Ранее эпатажный шоумен отдыхал с новой подругой Лидией в Таиланде. Артист поделился снимком, где он плещется в воде с пожилой женщиной в море на розовом надувном матрасе .