Экс-звезда "Дома-2" бросил больную жену

Пока жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович борется с алкогольной зависимостью, эпатажный шоумен отдыхает с новой подругой Лидией в Таиланде. Артист поделился снимком, где он плещется в воде с пожилой женщиной в море на розовом надувном матрасе.

Подписчики снимок с Лидком, как называет подругу Солнцев, не оценили:

"Ну нравятся ему климаксовые!", "Очередная бабка", "Фу как мерзко".

Также комментаторы раскритиковали шоумена за то, что он снова проводит время с женщинами намного старше его. Не забыли и о Екатерине Терешкович – просили Гогена вернуться к ней, которая им нравится больше.

"Верни Катю!", "Илюша, с Лидком не интересно. Верни Катюню, с ней не скучно", "Ну хоть помоложе нашел себе", "Довел одну до дурдома, еще одну нашел, какую ей пластику предложит, интересно", "Что за корова рядом", "Маман кайфует рядом с молодым-то",

– отметили они.

Ранее шоумен рассказал об отдыхе с новой избранницей, однако отметил, что они с Лидией всего лишь друзья. Терешкович же, решившаяся ради Солнцева на пластику, страдает от серьезных заболеваний из-за своей алкогольной зависимостью.