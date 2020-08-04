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Гогена Солнцева застукали на курорте в компании трех пожилых дам. По словам очевидца, эпатажный шоумен открыто появляется с подругами на пляжах Сочи.
Среди них, жена артиста Екатерина Терешкович и приятельница Лида, имя третей дамы неизвестно.
При этом пенсионерки проявляют большую заботу о своем кавалере. Когда Гоген купается, пожилые воздыхательницы ждут возлюбленного на берегу с полотенцем в руках. А позже веселая компания отправляется в гостиницу, где проводит время вместе.
Как заметил наблюдательный россиянин, Солнцеву очень приятно такое внимание, и он отлично чувствует себя в окружении пожилых любовниц. При этом между собой дамы тоже ладят – делить суженного никто не собирается.
Когда журналисты издания "Собеседник" попытались взять комментарий у самого шоумена, он отказался обсуждать свою личную жизнь, однако признался, что одной женщины ему мало. Солнцев напомнил, что закон не запрещает мужчинам отдыхать в компании нескольких женщин, поэтому он может продолжать развлекаться, как ему угодно.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что жене Гогена Солнцева потребовалась срочная помощь врачей. Оказалось, Екатерина Терешкович сильно обгорела на солнце.
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