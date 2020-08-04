Солнцев отдыхает в Сочи с тремя пенсионерками-любовницами

Солнцев отдыхает в Сочи с тремя пенсионерками-любовницами
Гоген Солнцев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Шоумен заявил, что может развлекаться, как ему угодно

Гогена Солнцева застукали на курорте в компании трех пожилых дам. По словам очевидца, эпатажный шоумен открыто появляется с подругами на пляжах Сочи.

Среди них, жена артиста Екатерина Терешкович и приятельница Лида, имя третей дамы неизвестно.

При этом пенсионерки проявляют большую заботу о своем кавалере. Когда Гоген купается, пожилые воздыхательницы ждут возлюбленного на берегу с полотенцем в руках. А позже веселая компания отправляется в гостиницу, где проводит время вместе.

Как заметил наблюдательный россиянин, Солнцеву очень приятно такое внимание, и он отлично чувствует себя в окружении пожилых любовниц. При этом между собой дамы тоже ладят – делить суженного никто не собирается.

Когда журналисты издания "Собеседник" попытались взять комментарий у самого шоумена, он отказался обсуждать свою личную жизнь, однако признался, что одной женщины ему мало. Солнцев напомнил, что закон не запрещает мужчинам отдыхать в компании нескольких женщин, поэтому он может продолжать развлекаться, как ему угодно.


Ранее "Утро.ру" рассказывало, что жене Гогена Солнцева потребовалась срочная помощь врачей. Оказалось, Екатерина Терешкович сильно обгорела на солнце.

Ольга ФЕДОРОВА

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