Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
Российский артист Гоген Солнцев рассказал, что его супруга Екетарина Терешкович обгорела на солнце. Жена известного шоумена не пользовалась средствами от солнечных лучей, за что и поплатилась.
Как объяснил сам Гоген, на курорте защититься от загара проблемно: обслуживающий персонал не разговаривает на русском языке. Теперь он вынужден объяснять "на ресепшене и руководству", что супруге необходимо срочно обратиться в ожоговый центр.
Солнцев посетовал, что, вероятно, придется обращаться в российское консульство для депортации больной супруги на Родину.
Впрочем, поклонники не восприняли всерьез заявления Гогена и отнеслись к его заявлению с иронией.
"В сметану ее забетонируй на сутки", "Малахова зови на помощь", "долгожитель эта Катерина", – пишут подписчики.Стоит отметить, что Солнцев все время демонстрирует свое странное отношение к супруге. В июле стало известно, что он купил для нее место на кладбище. О покупке места пара договорилась заранее. Экс-участник "Дома-2" признался, что Катарина хотела выбрать себе или семейный склеп, или могилу на Троекуровском кладбище.
Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения
Максимально можно будет получить 400 тысяч рублей