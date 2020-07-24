Жене Гогена Солнцева потребовалась срочная помощь врачей

Жене Гогена Солнцева потребовалась срочная помощь врачей
Гоген Солнцев. Фото: instagram.com/solntcev
Престарелая жена экс-участника "Дома-2" сильно обгорела

Российский артист Гоген Солнцев рассказал, что его супруга Екетарина Терешкович обгорела на солнце. Жена известного шоумена не пользовалась средствами от солнечных лучей, за что и поплатилась.

Как объяснил сам Гоген, на курорте защититься от загара проблемно: обслуживающий персонал не разговаривает на русском языке. Теперь он вынужден объяснять "на ресепшене и руководству", что супруге необходимо срочно обратиться в ожоговый центр.

Солнцев посетовал, что, вероятно, придется обращаться в российское консульство для депортации больной супруги на Родину.

Впрочем, поклонники не восприняли всерьез заявления Гогена и отнеслись к его заявлению с иронией.

"В сметану ее забетонируй на сутки", "Малахова зови на помощь", "долгожитель эта Катерина", – пишут подписчики.

Стоит отметить, что Солнцев все время демонстрирует свое странное отношение к супруге. В июле стало известно, что он купил для нее место на кладбище. О покупке места пара договорилась заранее. Экс-участник "Дома-2" признался, что Катарина хотела выбрать себе или семейный склеп, или могилу на Троекуровском кладбище.
Егор МАЛКОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Серж
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это как же нужно любить деньги? ))
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