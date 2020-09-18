"Фигура ошеломляет": Александрова решилась на откровенные снимки

"Фигура ошеломляет": Александрова решилась на откровенные снимки
Марина Александрова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда российского кинематографа приехала в Сочи

Марина Александрова редко выкладывает откровенные снимки. Как правило, актриса примеряет на себя роскошные образы, из-за чего ее часто сравнивают с дворянкой или императрицей. Однако в этот раз звезда сериала "Домашний арест" решила порадовать своих поклонников и опубликовала снимок в бикини. 

Сейчас Александрова отдыхает в Сочи, где проходит фестиваль "Кинотавр". Кажется, что артистка устала от пристального внимания СМИ и красных дорожек, поэтому решила провести время на яхте. "Успеть все", – подписала снимки Марина. 

На фотографиях брюнетка запечатлена в темном купальнике и солнечных очках. В руках актриса держит бокал с шампанским. 

Поклонники отметили, что даже в купальнике актриса выглядет нежной, а не вульгарной. Многие сравнили ее с морской царицей.

"Какая же вы идеальная. Марина, пожалуйста, только не делайте никаких губ, бровей и тд. Вы очень красивая", "Как же ваши фото и сторис отличаются от других "актрисулек" нашего кино. Как говорил один герой великого актера Игоря Дмитриева в одном из великих фильмов Яна Фрида – Порода! Внутренняя интеллигенция так и прет из вас. Вы в самом деле настоящая дворянка российского кино и императрица по праву", "Твоя фигура просто ошеломляет!", "Марина, девушка морская! Великолепная! На море особенно хороший вид, шикарное море, шикарный наряд, шикарная Марина!"

– написали в комментариях. 

Недавно Марина Александрова поделилась семейным кадром и показала, как выглядит ее 4-летняя дочь. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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