Звезда российского кинематографа приехала в Сочи

Марина Александрова редко выкладывает откровенные снимки. Как правило, актриса примеряет на себя роскошные образы, из-за чего ее часто сравнивают с дворянкой или императрицей. Однако в этот раз звезда сериала "Домашний арест" решила порадовать своих поклонников и опубликовала снимок в бикини.

Сейчас Александрова отдыхает в Сочи, где проходит фестиваль "Кинотавр". Кажется, что артистка устала от пристального внимания СМИ и красных дорожек, поэтому решила провести время на яхте. "Успеть все", – подписала снимки Марина.

На фотографиях брюнетка запечатлена в темном купальнике и солнечных очках. В руках актриса держит бокал с шампанским.

Поклонники отметили, что даже в купальнике актриса выглядет нежной, а не вульгарной. Многие сравнили ее с морской царицей.

"Какая же вы идеальная. Марина, пожалуйста, только не делайте никаких губ, бровей и тд. Вы очень красивая", "Как же ваши фото и сторис отличаются от других "актрисулек" нашего кино. Как говорил один герой великого актера Игоря Дмитриева в одном из великих фильмов Яна Фрида – Порода! Внутренняя интеллигенция так и прет из вас. Вы в самом деле настоящая дворянка российского кино и императрица по праву", "Твоя фигура просто ошеломляет!", "Марина, девушка морская! Великолепная! На море особенно хороший вид, шикарное море, шикарный наряд, шикарная Марина!"

– написали в комментариях.

Недавно Марина Александрова поделилась семейным кадром и показала, как выглядит ее 4-летняя дочь.