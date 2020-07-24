Звезда поделилась семейным кадром

Актриса Марина Александрова выложила снимок со своей дочкой Екатериной. Артистка также рассказала о маленькой шалости ребенка. На это фанаты попросили звезду не ругать малышку.

Милый черно-белый снимок накануне появился в официальном аккаунте актрисы в "Инстаграм". На нем Марина нежно придерживает Катю, лежащую на диване. Камера на этом фото была сфокусирована на артистке, поэтому лицо девочки видно не четко. Но даже при такой съемке хорошо заметна милая улыбка 4-летней Екатерины.

Под этим фото Александрова поделилась забавной историей, которая случилась накануне. Актриса рассказала, что дочь залезла к ней в сумку, достала оттуда конфету и съела ее.

"Я ей говорю, как же так, разве так делают, как так получилось? А она отвечает, смущаясь, но дожевывая конфету: "Это магия, мама"", – процитировала дочь Марина.

На это поклонники попросили артистку не ругать малышку. Александрова ответила, что даже и не думала такое делать. Якобы, тогда это "разрушит магию". А другой фанат поинтересовался, Екатерина такая же талантливая, как ее звездная мама или нет. Актриса, не смущаясь, ответила: "Конечно! Круче мамы". Также подписчики предположили, что с такими способностями девочка точно сможет поступить в Хогвартс.

Напомним, ранее Александрова публиковала фотографии с дочкой только со спины. Актриса больше предпочитает выкладывать свои снимки в разных образах. Например, на днях артистка порадовала фанатов кадром в купальнике.