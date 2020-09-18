"Про совесть думают нищие": Соседов раскритиковал Алсу за продвижение дочери

"Про совесть думают нищие": Соседов раскритиковал Алсу за продвижение дочери
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Критик считает, что певица не знакома с понятием "этика"

Сергей Соседов славится своими скандальными высказываниями. В этот раз досталось Алсу, дочка которой теперь станет ведущей  "С добрым утром, малыши!". Скандал вокруг победы Микеллы Абрамовой в вокальном конкурсе дал повод подумать, что место ведущей в детской передаче она тоже заняла не просто так. 

Критик уверен, что соведущая Хрюши, Степашки и Каркуши попала в шоу благодаря деньгам родителей, а не своему таланту. По мнению Соседова, нет ничего необычного в том, что звездные родители помогают своим детям найти себя в шоу-бизнесе и "пристраивают" их. 

Соседов считает, что Алсу и ее супруга давно не волнуют вопросы совести, передает "iReactor". 

"Там есть огромные деньги, связи и возможности, а вопросы этики и совести отпадают сами собой. Это тоже было всегда. Какая-то совесть? А у меня бабло и я крутая, а про совесть думают нищие и несчастные. Вопросы этики и совести просто снимаются с повестки дня. Эти категории не существуют для таких людей", – подытожил критик. 

Сама Микелла радуется, что попробует себя в новом амплуа и пообещала поклонникам не пропускать школу из-за съемок в шоу. 

Ранее стало известно, что Алсу потеряла сон из-за смертельной болезни ребенка. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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