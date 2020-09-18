Ведущий признался, что у его избранницы отличное чувство юмора

Дмитрий Шепелев редко дает интервью, а свою личную жизнь после смерти Жанны Фриске он и вовсе старается держать в тайне. Однако в последнее время ведущий стал чаще появляться на публике, запустил новое шоу "Ты как я" на одном из федеральных каналов и даже поделился подробностями отношений со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.

В своем недавнем интервью Шепелев ответил на вопросы, которые особенно волнуют его поклонников. Мужчина признался, что самое главное в девушках – это красота. Шепелев также отметил, что идеалом своей второй половинки считает свою женщину.

Телеведущий добавил, что очень ценит свою девушку Екатерину, отношения с которой он подтвердил осенью прошлого года, уточняет "People talk". Дмитрий считает, что у его избранницы много достоинств, среди которых он особенно выделил ее "блестящее чувство юмора".

Когда его спросили, что бы он хотел изменить в Тулуповой, то Шепелев честно ответил, что ничего менять бы в ней не стал.

Также Дмитрий рассказал, что очень гордится своим сыном Платоном, которого он считает самым главным человеком в своей жизни. Мужчина хочет быть для него примером.

Напомним, что ранее зрители попросили заменить Шепелева другим ведущим в шоу "Ты как я".