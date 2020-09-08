На федеральном канале состоялась премьера передачи, где дети и их звездные родители соревнуются между собой

Дмитрий Шепелев теперь работает на ТНТ и ведет там новое шоу "Ты как я". Концепцию передачи для всей семьи ведущий придумал сам несколько лет назад и давно мечтал воплотить ее в жизнь. Казалось бы, все должно быть хорошо, но зрители недовольны вдовцом Жанны Фриске и даже отказываются смотреть программу из-за него.

В официальном аккаунте телеканала в "Инстаграм" был опубликован пост с участниками первого выпуска. Ими стали Василий Вакуленко, больше известный как Баста, и его дочь. Отец и его наследница отвечали на смешные вопросы и соревновались. По мнению пользователей социальной сети, выпуск получился забавным и трогательным.

"Только что посмотрели всей семьей. И разговорились... На самом деле очень доброе и семейное", – написала одна из зрительниц.



Однако часть комментаторов требует, чтобы Дмитрия Шепелева заменили кем-то другим, потому что он "не подходит под формат шоу".

"Смените ведущего. из-за него смотреть не хочется", "К Шепелеву прям негативно отношусь! Из-за него смотреть даже не буду эту передачу", "Шепелева домой отправьте", "Так интересно посмотреть, но из-за этого ведущего очевидно, что будет не очень. Ему место на 1 канале собирать сплетни, вот и оставался бы там",

– раскритиковали ведущего подписчики (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, ранее стало известно, что Дмитрий Шепелев готовится вновь стать отцом.