Телеведущий воспитывает сына от Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев всерьез задумался над расширением звездного семейства. Бывший возлюбленный Жанны Фриске признался, что находится в "отцовском" настроении и хотел бы подарить Платону брата или сестренку.

Сейчас шоумен встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой. Мужчина воспитывает семилетнего сына Платона от брака с певицей Жанной Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака.

Своими планами на будущее телеведущий поделился в передаче "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой". Дмитрий считает, что каждый мужчина должен испытать на себе радость отцовства, при этом лучше не один раз. По словам Шепелева, он по-настоящему "кайфует" со дня появления на свет Платона и продолжает испытывать счастье каждый день.

Галантный мужчина также не забыл сделать комплимент ведущей передачи. Он признался, что вырос на программах Аллы Довлатовой и всегда с восхищением относился к талантливой знаменитости.

Ранее "Утро.ру" делилось последними новостями о сыне Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева.