Актер перекрыл въезд в поселок в Подмосковье

Леонид Ярмольник часто оказывается в центре скандалов. К слову, нередко он сам их провоцирует. На этот раз на артиста пожаловались его соседи. Как оказалось, звезда российского кино незаконно ограничил въезд в деревню Подушкино. Актер установил шлагбаум, не оповестив при этом других жителей.

Жители поселка в Подмосковье уже обратились за помощью в правоохранительные органы, чтобы решить эту проблему, передает "РЕН ТВ". Сейчас в деревню Подушкино выехал сотрудник уголовного розыска, уточняет РИА "Новости". Обстоятельства случившегося выясняются.

Сам актер сложившуюся ситуацию никак не комментирует.

К слову, не так давно Ярмольник резко высказался по поводу плохо качества новых выпусков КВН, спровоцировав тем самым конфликт к Юлием Гусманом. Тогда актер заявил, что если за целый выпуск будет хотя бы одна смешная шутка – это уже настоящая победа.



