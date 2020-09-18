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Кошелек Александра Морозова, как и многих россиян, сильно пострадал из-за коронавирусного кризиса. Дошло до того, что у известного комика не хватало денег даже на покрытие ежемесячных платежей по ипотеке.
Из-за карантинных ограничений массовые мероприятия отменили, и артист остался без работы. При этом у знаменитости есть серьезные финансовые обязательства. Пять лет назад юморист купил двухкомнатную квартиру в Звенигороде. Морозову пришлось брать ипотеку, а ежемесячный платеж составил 18 тыс. руб.
Пандемия лишила артиста доходов, и он обратился в банк с просьбой предоставить кредитные каникулы. Однако в учреждении не захотели идти на встречу звезде "Кривого зеркала" и даже натравили на него коллекторов.
Звездный статус заемщика не впечатлил "выбивателей" долгов, поэтому разговаривали они с Морозовым по-хамски.
"Это было так неприятно, просто жесть!", – рассказывает юморист в интервью изданию "Собеседник".
В итоге Морозов пригрозил банкирам, что расскажет свою историю на телевидении, и ему тут же дали отсрочку по платежам. Которая, правда, уже подходит к концу. И Александр даже не знает, как будет справляться дальше. Если концерты отменят из-за второй волны коронавируса, ему придется несладко.
Кстати недавно ипотекой обзавелась еще одна звезда. Артистка из Comedy Woman 26 лет будет расплачиваться за новенькое жилье.
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Пока желаемых результатов не достигли