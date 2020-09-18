Знаменитости тяжело далось расставание с привилегиями принцессы

Возлюбленная принца Гарри Меган Маркл не смогла сдержать слез перед последним мероприятием, в котором она поучаствовала в статусе королевской особы.

Звезда телесериала "Форс-мажоры" расплакалась перед празднованием Дня содружества, которое традиционно проходит в Вестминстерском аббатстве. До того как принять участие в этой торжественной церемонии, популярная американская актриса, а также любимая супруга внука королевы Великобритании Елизаветы Второй побывала на встрече с Ассоциацией студентов содружества.

До данным издания Daily Star, после этого мероприятия из глаз Маркл потекли слезы. Когда студенты ушли, она осталась и, плача, стала обнимать сотрудников, которые служили ей целый год.

Празднование Дня содружества стало последним мероприятием такого уровня, в котором голливудская актриса поучаствовала в качестве члена королевской семьи.

Ранее стало известное, что скоро на прилавках британских магазинов появится книга с биографией жены принца Гарри. Там, среди прочего, откровенно рассказано о неприязни, которая поселилась между Меган Маркл и Кейт Миддлтон