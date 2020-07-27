У девушек изначально сложились очень непростые отношения

В ближайшее время на прилавках британских магазинов должна появиться биография голливудской актрисы и герцогини Сассекской Меган Маркл "Обретая свободу". Уже известно, что в ней содержится довольно жесткая критика королевской британской семьи. И не только Елизаветы II и принца Уильяма, но и Кейт Миддлтон.

И хотя авторами книги значатся Омид Скоби и Кэролайн Дюран, из отрывков, опубликованных на сайте газеты Times, становится ясно, что к ее написанию причастна герцогиня.

Так, в книге говорится, что Кейт сразу же отказала Меган в поддержке как эмоционального, так и практического характера. Маркл надеялась, что Миддлтон даст ей советы, как влиться в королевскую семью и избежать многих ошибок, ведь у супруги принца Гарри были с этим определенные проблемы. Кроме того, в книге утверждается, что герцогиня Кембриджская демонстративно держала дистанцию с новой родственницей.

Как пример этому приводится ситуация, когда девушки собирались отправиться за покупками в магазины на одной улице. Однако Миддлтон не пожелала приобретать вещи вместе с Маркл. И они поехали на шопинг в одно и то же место в разных автомобилях, а в магазинах старались не пересекаться. Позже Кейт и вовсе заявила о том, что у нее нет ничего общего с Меган, кроме того, что они обе живут в Кенсингтонском дворце.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что британская королевская семья подготовила заговор против Меган Маркл. А до этого жена принца Гарри жестко высказалась о королевской семье, особое внимание уделив Кейт Миддлтон.