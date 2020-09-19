"Крепитесь": Татьяна Абрамова принимает соболезнования

"Крепитесь": Татьяна Абрамова принимает соболезнования
Татьяна Абрамова. Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда российского кино сообщила о потере спустя девять дней

Татьяна Абрамова решилась рассказать об утрате близкого человека. Актрисе понадобилось время, чтобы найти в себе силы поделиться с поклонниками печальной новостью - 9 дней назад не стало ее отца. Об этом актриса сообщила на свой странице в "Инстаграм". 

Супруга Юрия Беляева выложила серию фотографий отца.  О том, что стало причиной смерти, актриса не рассказала. 

"9 дней как нет папы.Сегодня он прислал нам радугу, красивую,широкую,радостную как была его жизнь.Спасибо Папа! Любим тебя!", – подписала Абрамова публикацию (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). 

В комментариях фанаты Татьяны посочувствовали ей и постарались подобрать слова поддержки. "Таня! Танечка. Соболезную дорогая. Светлая память", "Пока живы родители – мы дети. Царствие небесное", "Соболезную вам и вашим близким.... Крепитесь...", "Какие глаза жизнелюба! Светлая память", "Светлая память. У папы такое доброе лицо...", "Примите мои соболезнования! Царствие небесное вашему папе! Я в феарале тоже простилась со своим папочкой , знаю какая это утрата! Держитесь, мы все с вами!" – написали пользователи социальной сети. 

Ранее звезда сериала "Всегда говори "всегда" рассказала, что ее муж оставил ее одну с больным ребенком на руках. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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