Звезда российского кино сообщила о потере спустя девять дней

Татьяна Абрамова решилась рассказать об утрате близкого человека. Актрисе понадобилось время, чтобы найти в себе силы поделиться с поклонниками печальной новостью - 9 дней назад не стало ее отца. Об этом актриса сообщила на свой странице в "Инстаграм".

Супруга Юрия Беляева выложила серию фотографий отца. О том, что стало причиной смерти, актриса не рассказала.

"9 дней как нет папы.Сегодня он прислал нам радугу, красивую,широкую,радостную как была его жизнь.Спасибо Папа! Любим тебя!", – подписала Абрамова публикацию (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

В комментариях фанаты Татьяны посочувствовали ей и постарались подобрать слова поддержки. "Таня! Танечка. Соболезную дорогая. Светлая память", "Пока живы родители – мы дети. Царствие небесное", "Соболезную вам и вашим близким.... Крепитесь...", "Какие глаза жизнелюба! Светлая память", "Светлая память. У папы такое доброе лицо...", "Примите мои соболезнования! Царствие небесное вашему папе! Я в феарале тоже простилась со своим папочкой , знаю какая это утрата! Держитесь, мы все с вами!" – написали пользователи социальной сети.

Ранее звезда сериала "Всегда говори "всегда" рассказала, что ее муж оставил ее одну с больным ребенком на руках.