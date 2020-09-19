Отец певицы попросил оставить артистку в покое

В Сети активно обсуждают белорусский клип "Любимую не отдают", снятый в поддержку Александра Лукашенко. В видео снялись также и артисты русской эстрады. Многие пользователи заметили, что одна из участниц ролика очень похожа на покойную Жанну Фриске. Девушка выступает под созвучным псевдонимом "Жанет". Отца экс-солистки "Блестящих" крайне возмутило сходство и подобные "приемы".

Владимир Фриске заявил, что его дочь никогда не стала бы принимать участие в "политических разборках". Возмущенный отец потребовал, чтобы его дочь оставили в покое. "Ее нет! Она умерла!" – воскликнул убитый горем родитель певицы.

Мужчина считает, что Жанна никогда не стала бы выступать в поддержку никаких политических лидеров, передает "Собеседник.ру". Владимир Фриске добавил, что некоторые артисты до сих пор пытаются привлечь внимание публики, копируя образ и манеры его дочери.

"То ее скульптуру поставили в ресторане, то провели концерт и связали с ее именем. В Твери ее портрет использовали в рекламе памятников. Так это все уже надоело!" – подытожил Фриске.

Ранее отец покойной певицы заявил, что считает, что Дмитрий Шепелев намеренно "пичкал" Жанну таблеткам, чтобы артистка поскорее отправилась на тот свет.