"Она умерла!": родных Фриске вывела из себя пляска на костях дочери

"Она умерла!": родных Фриске вывела из себя пляска на костях дочери
Отец певицы попросил оставить артистку в покое

В Сети активно обсуждают белорусский клип "Любимую не отдают", снятый в поддержку Александра Лукашенко. В видео снялись также и артисты русской эстрады. Многие пользователи заметили, что одна из участниц ролика очень похожа на покойную Жанну Фриске. Девушка выступает под созвучным псевдонимом "Жанет". Отца экс-солистки "Блестящих" крайне возмутило сходство и подобные "приемы". 

Владимир Фриске заявил, что его дочь никогда не стала бы принимать участие в "политических разборках". Возмущенный отец потребовал, чтобы его дочь оставили в покое. "Ее нет! Она умерла!" – воскликнул убитый горем родитель певицы. 

Мужчина считает, что Жанна никогда не стала бы выступать в поддержку никаких политических лидеров, передает "Собеседник.ру". Владимир Фриске добавил, что некоторые артисты до сих пор пытаются привлечь внимание публики, копируя образ и манеры его дочери. 

"То ее скульптуру поставили в ресторане, то провели концерт и связали с ее именем. В Твери ее портрет использовали в рекламе памятников. Так это все уже надоело!" – подытожил Фриске. 

Ранее отец покойной певицы заявил, что считает, что Дмитрий Шепелев намеренно "пичкал" Жанну таблеткам, чтобы артистка поскорее отправилась на тот свет. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Украинский журналист предсказал скорый уход Лукашенко

В Киеве увидели метания бацьки и отказ Путина помогать ему силой

Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России

Давний юридический казус может сыграть злую шутку с Киевом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей