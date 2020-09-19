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В молодости, когда Нагиев еще участвовал в проекте "Осторожно, Задов!", в одном из юмористических скетчей приняла участие Людмила Гурченко – она снялась в программе за пять лет до своей смерти. Для актрисы ее масштаба этот шаг был довольно неожиданным.
Нагиев вспоминает, что познакомился с актрисой несколько ранее. Они мечтали сыграть вместе на сцене, но никак не могли найти подходящую пьесу. Тогда он предложил ради шутки ей сыграть в "Прапорщике Задове". Актер спросил об этом Гурченко по телефону и получил неожиданный ответ.
"Нагиев, вы дурак! Я вам ради этого и звоню",
– заявила она.
В проекте Людмиле Марковне досталась роль соседки главного героя. Дмитрий вспоминает, что однажды во время съемок случайно ворвался в гримерку артистки без стука и застал ее там совершенно голой. Внешний вид Гурченко без одежды вызвал у него восхищение.
"Она была в прекраснейшей форме. Ни одна мышца не дрогнула у нее на теле",
– вспоминал он в интервью с КП.
Нагиев уточнял, что увидел тогда артистку лишь со спины. Вторжение Дмитрия нисколько не смутило Людмилу Марковну – она спокойно попросила его не стесняться и проходить к ней.
Он вспоминает, что Гурченко отличалась невероятным чувством юмора. Во время съемок персонаж Нагиева гладил героиню Гурченко по спине. Актриса начинала хихикать прямо в кадре, а на все требования режиссера отвечала с иронией: "Ну, подожди, когда еще Нагиев по спинке погладит…"
Напомним, Людмила Гурченко ушла из жизни в 2011 году. Актриса упала у своего дома и сломала бедро. Ей сделали операцию, однако позже состояние артистки ухудшилось из-за сердечной недостаточности. Ей было 75 лет.
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