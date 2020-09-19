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На прошлой неделе стало известно, что здоровье 83-летнего Юрия Назарова сильно ухудшилось. Врачам пришлось экстренно госпитализировать артиста с пневмонией, вызванной коронавирусом. Однако сейчас они сообщили родственникам, что актера можно забирать – он поправился.
О событии сообщила дочь артиста Татьяна. Она говорит, что врачи сделали все, что могли для его спасения. Теперь две недели ему предстоит провести на карантине, пишет РИА "Новости". Самочувствие у Назарова, по заверениям родни, хорошее.
Сейчас Татьяна очень благодарна специалистам, хотя сперва некоторые их решения вызывали недоумения. Она жаловалась, что когда артиста увезли в больницу, родственникам ничего не сказали. У Назарова забрали телефон и долгое время о его состоянии было ничего не известно.
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