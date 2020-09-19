Девушка встала на защиту дочери исполнительницы русского шансона

Дочь Любови Успенской вновь оказалась в центре скандала. На этот раз Татьяну Плаксину в неадекватном состоянии сняли на видео. Девушка гуляла по улицам Лос-Анджелеса, заглядывала в автомобили и витрины, садилась прямо посреди дороги. В Сети предположили, что она была в состоянии наркотического опьянения. Крестную дочь королевы русского Милану Тюльпанову возмутило то, что нездоровую Плаксину в очередной раз высмеяли в СМИ. Девушка, которую часто называют второй дочкой Любови Залмановны, поддержала Татьяну.

Экс-супруга Александра Кержакова призналась, что ее сердце разрывается от заголовков СМИ. Она считает, что "разнос", который устроили Плаксиной, – скотство.

Девушка подчеркнула, что никто не знает всех подробностей непростых семейных отношений Успенской и ее дочери.

"Как же низко смеяться над человеком, который болен, слаб и потерян.

В жизни случается всякое, но на то существует огромное количество причин, почему эта прекрасная молодая, но потерянная девушка сейчас находится в таком положении", – написала Тюльпанова.

Блондинка также призвала оставить Любовь Залмановну и ее наследницу в покое. Участница шоу "Холостяк" добавила, что Успенская очень любит свою дочь, но не может нести ответственность за все ее действия. Тюльпанова попросила своих подписчиков поддержать королеву русского шансона в этой непростой для нее ситуации.

Ранее пользователи Сети решили, что Успенская усыновила маленького сына Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова.