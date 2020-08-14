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Любовь Успенская недавно вызвала большой переполох заявлением о том, что в ее доме появился ребенок. Некоторые решили, что звезда усыновила маленького мальчика, и начали активно обсуждать эту тему. Высказалась и дочь певицы. Девушка выставила фото в купальнике и попросила оставить ее в покое.
Своим мнением Татьяна Плаксина поделилась в "Инстаграм".
"Я жива. Здорова. У меня нет обид. Оставьте меня в покое, страна. Живите наконец своей жизнью", – написала она.
Накануне Любовь Успенская опубликовала видео, на основании которого легко можно сделать вывод, что в ее семействе появился маленький мальчик. На кадрах ребенка знакомят с новым домом, а певица заявляет, что всегда мечтала о таком замечательном малыше.
"Тебе нравится здесь? Ты останешься в этом доме. Это все – твое", – говорила королева шансона.
Позже выяснилось, что ребенок просто заглянут в гости к знаменитости вместе со своими родителями – Миланой Тюльпановой и Александром Кержаковым, сообщает сайт "Комсомольская правда". Однако фанаты долго обсуждали тему усыновления мальчика.
Ранее в Сети появилось редкое фото Любови Успенской до перемен во внешности.
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