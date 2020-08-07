"Королева шансона" выглядела совсем иначе в 90-е

Любовь Успенская с каждым годом выглядит все моложе. Поклонники предполагают, что певица увлеклась услугами косметологов и увеличила губы, хотя сама артистка уверяет: ее секрет – в особом питании. Звездный фотограф Роман Родин показал архивное фото певицы до перемен во внешности.

Снимок, по словам обладателя, был сделан в 1996 г., сразу после выступления "королевы шансона" в Кремле. Успенская позирует в черном наряде в горошек и держит в руках букет цветов, вероятно, подаренный поклонниками.

Прическа певицы за эти 24 года осталась прежней – звезда не изменяет светлому цвету волос. А вот лицо Успенской стало выглядеть иначе: на архивном снимке заметно, что раньше ее губы были меньше.

Слухи о том, что артистка делает уколы красоты, ходят уже не первый год. Сама же Успенская в одном из интервью заявила, что губы выглядят больше из-за набранного ею веса. Кроме того, звезда сидит на строгой диете и старается реже бывать на солнце, чтобы сохранить молодость.

Ранее Успенскую в очередной раз раскритиковали из-за перемен во внешности. В Сети отметили, что лицо певицы выглядит опухшим, а губы – перекачанными.