"Вся опухла": Успенская показалась с бокалом на отдыхе

"Вся опухла": Успенская показалась с бокалом на отдыхе
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица пожаловалась на дефицит алкоголя в доме

Любовь Успенская поделилась видео с вечернего отдыха. "Королева шансона" выпила коктейль и запела на веранде. Однако поклонников звезды насторожил ее внешний вид – им показалось, что артистка выглядит опухшей.

В кадре исполнительница появилась в домашнем виде – без яркого макияжа, в кепке и с капюшоном на голове. Она записала небольшое юмористическое видеообращение, во время которого спела:

"Если нету водки в доме..."

После этого Любовь Залмановна взяла бокал с морсом и рассказала о нехватке алкоголя. А также добавила: "Есть морс, водку подождем".

Подписчики страницы Успенской в "Инстаграм" решили, что артистка действительно накануне выпивала – так сильно, по их мнению, изменилась ее внешность. Некоторые же раскритиковали ее за злоупотребление услугами косметологов:

"Только глаза остались", "Как будто перед этим месяц беспробудно пила", "Сильно перекачала губы, вся даже опухла", "Фильм ужасов", "Крыша едет".

Зато фанаты "королевы шансона" видео оценили: "Такая классная, а столько боли внутри", "Красотка", "Любовь, выглядите великолепно!" Впрочем, некоторые решили, что положительные комментарии – всего лишь издевка: "Нормально ты так *** [подколол – прим. ред.] артиста".

Внешность Успенской в последнее время в Сети критикуют все чаще, призывая звезду отказаться от пластики. А недавно певица призналась: ее арестовывали за езду в нетрезвом виде.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гордон раскрыл планы Лукашенко на задержанных в Минске россиян

Президент Белоруссии пообещал экстрадировать граждан РФ

"Красная линия пройдена": эксперт допустил начало войны в Белоруссии

Минск впустил третью сторону в конфликт с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей