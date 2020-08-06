Певица пожаловалась на дефицит алкоголя в доме

Любовь Успенская поделилась видео с вечернего отдыха. "Королева шансона" выпила коктейль и запела на веранде. Однако поклонников звезды насторожил ее внешний вид – им показалось, что артистка выглядит опухшей.

В кадре исполнительница появилась в домашнем виде – без яркого макияжа, в кепке и с капюшоном на голове. Она записала небольшое юмористическое видеообращение, во время которого спела:

"Если нету водки в доме..."

После этого Любовь Залмановна взяла бокал с морсом и рассказала о нехватке алкоголя. А также добавила: "Есть морс, водку подождем".

Подписчики страницы Успенской в "Инстаграм" решили, что артистка действительно накануне выпивала – так сильно, по их мнению, изменилась ее внешность. Некоторые же раскритиковали ее за злоупотребление услугами косметологов:

"Только глаза остались", "Как будто перед этим месяц беспробудно пила", "Сильно перекачала губы, вся даже опухла", "Фильм ужасов", "Крыша едет".

Зато фанаты "королевы шансона" видео оценили: "Такая классная, а столько боли внутри", "Красотка", "Любовь, выглядите великолепно!" Впрочем, некоторые решили, что положительные комментарии – всего лишь издевка: "Нормально ты так *** [подколол – прим. ред.] артиста".

Внешность Успенской в последнее время в Сети критикуют все чаще, призывая звезду отказаться от пластики. А недавно певица призналась: ее арестовывали за езду в нетрезвом виде.