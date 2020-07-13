Поклонники просят певицу отказаться от пластики

Любовь Успенская готовится к выходу новой песни про любимый ею кабриолет. На этот артистка будет петь с дуэтом Брендоном Стоуном. Об этом звезда объявила под фото, где обнимается со своим приятелем. Однако пользователи начали унижать знаменитость.

По мнению комментаторов лицо становится практически неузнаваемым. Пользователи просят Любовь Залмановну стареть достойно и отказаться от пластики.

Сама певица не реагирует на критику и продолжает рассказывать о планах на будущее.

"Так сильно люблю кабриолеты, что решилась на еще одну песню про любимую машину",

– пояснила звезда в "Инстаграм".

В ответ одна из пользовательниц написала Успенской подробное сообщение, где высказала все, что о ней думает: "как же надоела уже эта молодящаяся пенсионерка... Недалекая, думающая только об одном. Стареть надо красиво, а не смешно, уродуя себя, свое лицо…".

С ее мнением согласились многие комментаторы они считают, что у артистки "лица не осталось" или "остались одни губы".

Преданные поклонники, наоборот, всячески защищают звезду и пишут о том, что она прекрасно выглядит для своих 66-ти лет.

Ранее "Утро.ру" писало о пластических операциях российских певиц.