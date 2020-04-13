Музыкант поведал подробности жизни с артисткой

Первый муж Любови Успенской раскрыл подробности их отношений. Познакомились Виктор Шумилович и артистка, когда ей было 18 лет. У влюбленных быстро закрутился роман, а потом они сыграли свадьбу. Налаживать семейную жизнь им приходилось в одной комнате вместе с бабушкой и прабабушкой звезды. Там же, за ширмой, молодожены и проводили ночи.

"Дела молодые. Так что мы за ширмой только", – поясняет Шумилович.

Скромные жилищные условия Успенской и ее супругу не помешали – через некоторое время знаменитость забеременела двойней. Счастью не было предела, как сейчас вспоминает первый муж артистки. Однако малыши так и не появились на свет. Будущая мама потеряла детей. А вскоре семья распалась.

Родственники Успенской и сам Шумилович вспоминают свадьбу с большим восторгом. На мероприятии было почти 200 человек, выступало множество музыкантов, а торжество было очень пышным, – рассказали знакомые пары в шоу "Основано на реальных событиях".

А вот певица о своем первом браке думает по-другому: "Пышная свадьба не говорит о том, что брак будет пышным. То есть я это делала необдуманно. Как-то легкомысленно".

После Любовь Успенская была замужем еще два раза, пока не встретила Александра Плаксина. За своим четвертым мужем она официально замужем больше 20 лет. Именно от него она родила дочь Татьяну, с которой они сейчас выясняют отношения на всю страну.