Угрозы и разборки с адвокатами: появились подробности скандала с Успенской
Последние дни журналисты и пользователи социальных сетей активно обсуждали рассказ Татьяны Плаксиной про издевательства матери. Разобраться в происходящем – было решено в новом эфире передачи "Звезды сошлись", где всплыли новые детали.
Например, выяснилось, что одной из журналисток угрожают частные детективы, которых, возможно, наняла сама Успенская.
"Они сказали, что знают наш адрес. Это было похоже на угрозу. Сказали: "Мы до вас доедем", – рассказала журналистка.
Также сотрудница канала еще раз подчеркнула, что дочь Любовь Успенской сама обратилась в студию, желая поделиться информацией. Подтвердила сказанное и ведущая шоу Лера Кудрявцева.
Более того, телезвезда резко поставила на место адвоката, который заявил, что Плаксину удерживали насильно. Юрист продолжил разбираться с ведущими, по его мнению, съемки шоу надо было прекратить.
"Здесь были Мария Арбатова, Дана Борисова, Ваня Макаревич. Все они видели, что Таню никто насильно в эфире не держал. Никто не обрабатывал. Таня сама нам позвонила и сказала: "помогите", – добавила Кудрявцева.
Напомним, конфликт разгорелся из-за выпуска передачи, где Татьяна Плаксина жаловалась на звездную мать и обвиняла ее в том, что она душила ее. После того, как шоу появилось в эфире Успенская заявила, что ее дочь похитили и заставили говорить неправду.
Души умерших возвращаются: приметы и суеверия на 8 февраля
Православные отмечают день Федора
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Бьет по почкам: популярное лекарство оказалось токсичным
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик