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Угрозы и разборки с адвокатами: появились подробности скандала с Успенской

Угрозы и разборки с адвокатами: появились подробности скандала с Успенской
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Конфликт между журналистами и певицей набирает обороты

Последние дни журналисты и пользователи социальных сетей активно обсуждали рассказ Татьяны Плаксиной про издевательства матери. Разобраться в происходящем – было решено в новом эфире передачи "Звезды сошлись", где всплыли новые детали.

Например, выяснилось, что одной из журналисток угрожают частные детективы, которых, возможно, наняла сама Успенская.

"Они сказали, что знают наш адрес. Это было похоже на угрозу. Сказали: "Мы до вас доедем", – рассказала журналистка.

Также сотрудница канала еще раз подчеркнула, что дочь Любовь Успенской сама обратилась в студию, желая поделиться информацией. Подтвердила сказанное и ведущая шоу Лера Кудрявцева.

Более того, телезвезда резко поставила на место адвоката, который заявил, что Плаксину удерживали насильно. Юрист продолжил разбираться с ведущими, по его мнению, съемки шоу надо было прекратить. 

"Здесь были Мария Арбатова, Дана Борисова, Ваня Макаревич. Все они видели, что Таню никто насильно в эфире не держал. Никто не обрабатывал. Таня сама нам позвонила и сказала: "помогите", – добавила Кудрявцева. 

Напомним, конфликт разгорелся из-за выпуска передачи, где Татьяна Плаксина жаловалась на звездную мать и обвиняла ее в том, что она душила ее. После того, как шоу появилось в эфире Успенская заявила, что ее дочь похитили и заставили говорить неправду. 

Дарья ПЕТРОВА

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