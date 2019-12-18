Королева шансона перевоплотилась в уборщицу и перестаралась

Любовь Успенская пострадала на съемках клипа. Артистка чересчур усердно мыла пол и ткнула себя шваброй в бок.

Звезда рассказала, что новая песня "Люба всегда права", для которой она "подалась в обслуживающий персонал", родилась буквально за пять минут, когда она ссорилась с братом. После съемок на Муз ТВ певица пошутила, что она уборщица, причем "дорогая". И рассказала, что произошло: "Я так старательно мыла полы шваброй, что задела ребро".

Однако, успокоила фанатов королева шансона, у нее "лишь ушиб". И волноваться о проблемах артистки с финансами поклонникам тоже не стоит – роль технички она примерила только для съемок нового клипа.

Эта "роль подобного характера" у звезды уже вторая. И ей не хочется, "чтобы люди не поверили", будто она "на самом деле уборщица", ведь мечтает "оставаться певицей".

Интернет-пользователи по разному отнеслись к произошедшему. Одни язвили, другие хвалили: "Роль уборщицы к ее фейсу подходит", "Она походу дела обкурилась!", "Почему лицо отечное?", "Класс видео".

Ранее Любовь Успенская вмешалась в скандал с Софией Ротару.