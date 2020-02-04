Ролик может быть обнародован, если артистка не появится в студии передачи

Любовь Успенская намерена разобраться с создателями шоу, которые, как она считает, держали ее дочь взаперти и заставили говорить про нее гадости. Наказать виновных певица планирует через суд, а пока обратилась к частным детективам. Они и выяснили, что у журналистов есть компромат на певицу – "неприглядный материал", который они угрожают обнародовать.

Журналисты "КП" считают, что речь идет об интервью, которые записывали с Татьяной Плаксиной в течение нескольких дней. Теперь создатели шоу угрожают опубликовать видео, если королева шансона сама не придет на шоу.

"Дело в том, что за несколько дней они наснимали кучу неприглядного материала и теперь шантажируют Успенскую. Мол, если она не придет к ним на эфир, этот компромат будет предан огласке. Вот какими методами они зарабатывают свои эксклюзивы", – цитирует детектива издание.

Этим же сыщики утверждают, что Плаксину создатели шоу держали в жутких условиях. Якобы она была голодная и сидела в грязной квартире.

"Мы увидели ее в ужасном состоянии и сразу повезли домой к матери. Представьте: она идет по улице в расстегнутой куртке и никого не замечает, даже близких не узнает. Вот в каком она была состоянии", – добавили сотрудники детективного агентства.

Чтобы восстановить справедливость и наказать виновных, адвокаты певицы уже подготовили 17 исков в суд.

До этого сама Любовь Успенская прокомментировала страшный рассказ дочери.