Королева шансона показала сексуальный образ

Любовь Успенская опубликовала в соцсети новое фото. На нем известная певица изображена лежащей на диване в достаточно смелом наряде, положив одну руку на грудь, очертания которой неплохо заметны в вырезе, и подняв кверху голые ноги.

"Друзья, не тратьте свое время на чужую жизнь. Живите, радуйтесь каждому дню, ведь жизнь непредсказуема",

– обратилась артистка к фанатам под кадром. Они тут же откликнулись. Хотя и написали о разном. Одни согласились со словами королевы шансона: "Да, Любонька, правильно. Жить нужно и радоваться", "Это точно сказано", "Как же Вы правы", "Верно".

Другие, как обычно, восхищались тем, как выглядит Успенская, не поскупившись на дифирамбы.

"Высший пилотаж!", "Очень необыкновенный образ...", "Как всегда, красивая", "Супер!", "Огонь", "Вы великолепны", "Шикарная", "Невероятная женщина", "Королева".. "Богиня", "Обворожительная", "Просто бомба", "Золотая рыбка", "Вай, ну хороша, хороша","Идеальна", "Загляденье", "Люба, Любаша, прелесть наша!",

– хвалили такие любимицу. При этом отметили, что прекрасному виду артистки помогло то, что она попала "в хорошие руки врача".

Других интересовала личная жизнь артистки. Кто-то заявил, что ей "жениха надо" и даже предположили, будто "Любовь влюбилась". Некая дама вспомнила о наследнице: "Скажите пожалуйста , а где Татьяна, хотим видеть ее и слушать, ваша дочь прекрасно играет на рояле".

Нашлись и злопыхатели. "Вот Вам, девушка, сколько лет, чтоб так позировать? Ваша поза вызывает улыбку. Вы на что надеетесь?", "Совсем сошли с ума. Фото плохое старость не спрячешь! Для чего это? Не понятно... Всем на зависть?!", – распекали они королеву шансона.

Впрочем, критика ей не в новинку. Излишнюю откровенность снимков, которые иногда публикует Любовь Залмановна, и раньше вызывала подобную реакцию. Совсем недавно подписчикам тоже не понравился ее вид. Они заявили, что Успенская переусердствовала, стараясь выглядеть молодой и не стеснялись в выражениях.

Только напрасно они изливали свой яд. Артистка вряд ли перестанет щеголять в коротких платьях с глубокими декольте. К тому же комплиментов ей сыпется больше, чем упреков...