Успенская проживет без пенсии

В преддверие юбилея артистка подделилась некоторыми откровенниями

Несмотря на уже немолодой возраст, Любовь Успенская не собирается уходить на заслуженный отдых и не хочет получать от государства выплаты по старости. Об этом рассказала она сама.

"Я специально выбрала профессию артистки, чтобы не чувствовать своих лет. Никогда не попрошу себе материальное обеспечение в связи с возрастом",

– заявила королева шансона в эксклюзивном интервью StarHit. И пояснила:

"Надеюсь, заработаю столько денег, что не надо будет об этом даже вспоминать. И вообще, слово "пенсионер" – для меня оскорбительное".

Певица в самом деле прекрасно выглядит, и мало кто догадывается, сколько лет ей исполнится 24 февраля. В этом тоже помогает профессия, отметила Любовь Залмановна. Это всегда восхищает ее поклонников. Для них она "красива", "хороша", "невероятно элегантна", "шикарна", "солнечная неповторимая королева шансона".

А ведь порою ей приходится очень нелегко. Вот и прошлый год был тяжелым для нее. С единственной дочкой исполнительницы случилось "большое несчастье" – она упала с велосипеда, сломала челюсть, осталась без пяти зубов.

"И еще ничего не закончилось. Сейчас лежит в клинике за границей. Прогресс есть, она поправляется, слава богу", – пояснила артистка, из-за чего ей "совсем не до праздника".

Лечение и восстановление наследницы дорого обойдутся королеве шансона. Но "чтобы дочь стала здоровой, такой, как до аварии", она согласна, не задумываясь, и душу продать.

Также в Сети горячо обсуждали расставание певицы с мужем и проблемы с бизнесом. Однако супруг вернулся из Америки, они живут вместе, и ни о каком разводе и речи не идет.

А что касается ее караоке-бара, то некоторые трудности еще есть – он временно не работает, так как "арендаторы запросили такую сумму, что просто грабеж", но вопрос решается.

Успенская не только поддерживает себя в хорошей форме, но и старается избегать любых конфликтов. Вот и с Филиппом Киркоровым, который открыл такое же заведение, она не ссорилась. По словам Любови Залмановны, поп-король сам придумал, что у них разногласие, и это ей непонятно.

"До сих пор не общаемся. Честно говоря, даже не знала, что у него такое же заведение есть. Я вот, наоборот, всегда радуюсь за друзей и коллег, когда у них в жизни какие-то хорошие события происходят. Во мне нет чувства зависти или ревности", – отметила артистка.