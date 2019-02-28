Как бы не вывалился: Успенская оголила бюст

Королева шансона блеснула прелестями

Через несколько дней после юбилея Любовь Успенская опубликовала в соцсети новое фото. На нем певица выглядит настоящей кокеткой: в черных ботфортах и такого же цвета коротком кружевном платье с настолько глубоким декольте, что ее грудь видна почти полностью.

"Эту красивую сумку подарил самый щедрый артист нашей эстрады и для удачи положил туда гонорар. Дорогой @nikolaibaskov, спасибо",

– похвалилась артистка, может, в ожидании восторгов. Только не все подписчики оценили это.

Некоторые фанаты вместо похвал раскритиковали Успенскую, отметив и излишнюю откровенность кадра, и то, что Любовь Залмановна переусердствовала, стараясь выглядеть молодой. Они не постеснялись в выражениях:

"Как бы сиськи не вывалились... нельзя же так", "Любовь, по-моему, с этим нарядом – перебор... пропала ваша элегантность, не стоит так увлекаться...", "Смех над старухой", "Хватит молодиться, ужас", "Наши бабушки все никак не примут то, что они бабушки! Хватит уже попами сверкать! Стыдновато уже должно быть", "Она копия Владимира Ильича в мавзолее, мумия", "Слишком все неестественно", "Глаза скоро, как у Гурченко, открываться перестанут... И так уже на всех фотографиях вместо глаз щелочки... Одумайтесь, до чего доведете себя в погоне за молодостью?!", "Хотите себя молоденькой показать, глупо и вульгарно", "Мать, ну тебе не 20!", "Накачанная до невозможности!"

Самые же преданные фанаты не поскупились на хвалебные речи: "Такая классная. Выглядит суперски", "Красотка! Роскошная женщина", "Потрясающая!", "Фигура как у девочки 18 лет", – восхитились они.

Недавно Любовь Успенская с размахом отметила юбилей. Она пригласила на торжеств всех друзей-артистов. Среди них особо выделился певец Николай Басков.

Мало того что "натуральный блондин" узнал мечту именинницы и пожелал ей, чтобы все сбылось. Он еще и, как выяснилось теперь, подарил королеве шансона эксклюзивную сумочку, "набитую" деньгами.

