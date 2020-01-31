Видео произвело настоящий фурор

Певица Любовь Успенская поделилась очень смешным клипом на песню "Люба всегда права". В ролике остроумно спародировано шоу с Андреем Малаховым – телеведущий появляется в видео в роли самого себя. В финале Успенская в блестящем мини-платье с кружевами и черных ботфортах поджигает телестудию вместе со всеми участниками шоу. Впрочем, перед искрометным роликом появляется титр, предупреждающий, что все персонажи, кроме Малахова, являются вымышленными.

Для клипа Любовь собрала по-настоящему звездную команду: в ролике сыграли Слава, Стас Пьеха, Тимур Батрутдинов, Глюкоза, Михаил Ефремов, Яна Кошкина и многие другие. "Блин Люба это очень круто угарал весь ролик класс", "Очень смешно и забавно) Любовь жжет", "Прикольная задумка", "Браво!!молодцы))))! шикарный клип и песня!)", – написали комментаторы нового клипа Успенской на Youtube (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Королева шансона радует своих поклонников не только творчеством, но и пикантными фотографиями в соцсетях. Ранее звезду раскритиковали за концертный тур в Прибалтике.