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Перетянутая Успенская показала бритую подружку

Перетянутая Успенская показала бритую подружку
Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Весьма веселая королева шансона повисла на шее у Наргиз Закировой

Любовь Успенская присоединилась к коллегам по цеху и поздравила россиян с Новым годом. Компанию ей составила Наргиз Закирова. Публика заподозрила, что праздновать дамы начали задолго до записи видеоролика. Помимо прочего, Успенскую раскритиковали за чрезмерное, по мнению пользователей, увлечение пластикой, а Закирову обозвали русофобкой. Напомним, ранее Наргиз буквально затравили после интервью, которое она дала Ксении Собчак. Артистка заявила, что не хочет перевозить детей из Америки в Россию, после чего ее начали обвинять в ненависти к нашей стране.

"две старые дуры они,одна с рожей натянутой,другая русофобка лысая синюшная от тату.Я только Аллочку уважаю,она никогда Россию не предавала своими речами и талантище", "Два алканавта....они нашли друг друга...." "простите а чем известные люди отличаются от обычных? Ну видно же что девушки выпили", – в выражениях комментаторы не стеснялись.

Ранее Успенскую раскритиковали из-за концертов, которые она дает "для врагов" России.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гнать надо не их а руководство каналов!!!!!!
Гость
Ответить
Гнать их надо поганой метлой с ТВ
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