Девушку прятали в "бомжатнике"

Любовь Успенская три дня не могла найти дочь. Татьяна Плаксина поссорилась с матерью и ушла из дома. Позже на НТВ вышла программа "Звезды сошлись", в которой наследница обвинила королеву шансона в насилии. Выяснилось, что перед эфиром ее спрятали от певицы. Однако сотрудник телеканала назвал место, где она находится, за что получил от артистки 100 тыс. рублей.

"Таню оставили без еды и средств связи, она была в ужасном физическом и моральном состоянии. Над ней работали психологи, заставляя идти против матери", – рассказал StarHit источник из окружения певицы.

По его словам, девушку сначала поселили в гостинице "Космос", а потом она жила у кого-то из работников телеканала. Затем дочь знаменитости отправили в "ужасную квартиру с обшарпанным стенами, которую вернее всего назвать бомжатником".

Мужчина добавил, что Плаксина раньше была очень красивой, с длинными волосами, хорошо рисовала. Однажды на отдыхе в Коста-Рике она упала с велосипеда и сломала челюсть. После этого у Татьяны началась сильная депрессия.

На телеканале, отметил источник, все отрицают, а звезде говорят, что, если она обратится в суд, будет опубликован компромат на Плаксину. Однако Успенская уже подала заявление в полицию о похищении дочери. Адвокаты артистки готовят целых 17 исков в суд после выхода выпуска в эфир.