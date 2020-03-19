Наследница королевы шансона испугалась за свою жизнь и уехала в зараженную CODIV-19 Америку

Татьяна Плаксина объяснила подписчикам матери всю ситуацию, которая с ней произошла. В "Инстаграм" Любови Успенской она заявила, что боялась, поэтому и решила пойти на телевидение, а затем уехала к отцу в США, где много зараженных коронавирусом и десятки жертв смертельного заболевания. По словам девушки, слишком много детей пропадает на Рублевке, и она не захотела быть одной из них.

Человека могут просто закрыть в поселке, а всем знакомым говорить, что он отдыхает за границей, рассказала наследница королевы шансона.

"Я опасалась за свою жизнь. Никто не мог мне помочь. Слишком много людей бесследно пропадает, и я об этом знаю. К примеру, дети, которые становятся неугодны своим родителям", – цитирует комментарий Плаксиной "Вечерняя Москва".

Подробный комментарий девушка оставила под постом артистки. Певица недавно опубликовала видео, где ее дочь утверждает, что не хотела говорить такое о матери и долгое время будет отмываться от произошедшего.

Успенская под роликом сообщила, что ее дочь всегда стремилась получить больше внимания, поэтому и постоянно меняет свою позицию, чтобы оставаться у всех на слуху. Пользователи Сети к скандальной истории между мамой и дочкой относятся по-разному.

Одни желают артистке терпения и верят, что все образуется. Вторые предполагают, что девушке необходима помощь специалистов. Есть версия, что все происходящее, – просто спектакль, который родственницы играют перед камерой.

Напомним, скандал в семье Успенской разгорелся, когда дочь певицы пришла в студию одной из передач и рассказала, что мать душила ее и запирала в ванной.