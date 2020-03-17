Успенскую взбесил новый поворот в скандале с дочерью
Скандал с участием Любови Успенской и ее дочери набирает обороты – сбежавшая в США Татьяна Плаксина выдала новые детали из жизни королевы шансона. Артистка же заявила, что девушке платят за распространение ложной информации, а правда никому не нужна. Об этом певица написала на своей странице в "Инстаграм".
Наследница "успешно зарабатывает" тысячи долларов на шоу, причем все ее рассказы далеки от истины, сообщила звезда. И отдельно отметила программу "Пусть говорят", в которой Татьяна приняла участие после своего отъезда в США. По словам королевы шансона, обещая помочь, шоу лишь больше разрушает то, что удалось сохранить после громкого скандала.
В комментариях к посту одни подписчики заняли сторону Любови Залмановны, другие поддержали ее наследницу: "Ну, если бы Таня не рассказала о Вас, все бы считали Вас прекрасной мамой, а Вам бы лишь хайпануть с молодыми певцами да погудеть после концерта", "Любой нормальный человек видит правду, а она за Вами!", "Все наладится, нужно время. Правду знаете только Вы".
Тем не менее и на артистку, и на ее дочь обрушилась масса критики, и история обрастает множеством сплетен.
Плаксина также решила опровергнуть слухи. Дочь Успенской написала в соцсети, что сейчас мать не поддерживает ее финансово, и ей приходится самостоятельно оплачивать лечение. Кроме того, добавила Татьяна, все, что певица говорит на ток-шоу, ее слова. Таким образом девушка опровергла заявление королевы шансона о том, что журналисты заставляют ее очернять родительницу.
Также в эфире "Пусть говорят" наследница артистки пожаловалась, что в США за ней следят. Причем, уверена девушка, делает это нанятый матерью детектив, пишет "Вечерняя Москва".
Скандал с участием Любови Успенской и Татьяны Плаксиной разразился после новости о пропаже дочери певицы – якобы ее удерживали сотрудники НТВ и заставили обвинить знаменитую мать в издевательствах.
Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели
Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам
Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Приметы на 16 марта: чего нельзя делать в Евтропиев день
- Анекдот дня на 16 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Что говорят звезды: гороскоп на неделю
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик