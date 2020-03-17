Звезда пожаловалась, что наследница зарабатывает на конфликте

Скандал с участием Любови Успенской и ее дочери набирает обороты – сбежавшая в США Татьяна Плаксина выдала новые детали из жизни королевы шансона. Артистка же заявила, что девушке платят за распространение ложной информации, а правда никому не нужна. Об этом певица написала на своей странице в "Инстаграм".

Наследница "успешно зарабатывает" тысячи долларов на шоу, причем все ее рассказы далеки от истины, сообщила звезда. И отдельно отметила программу "Пусть говорят", в которой Татьяна приняла участие после своего отъезда в США. По словам королевы шансона, обещая помочь, шоу лишь больше разрушает то, что удалось сохранить после громкого скандала.

В комментариях к посту одни подписчики заняли сторону Любови Залмановны, другие поддержали ее наследницу: "Ну, если бы Таня не рассказала о Вас, все бы считали Вас прекрасной мамой, а Вам бы лишь хайпануть с молодыми певцами да погудеть после концерта", "Любой нормальный человек видит правду, а она за Вами!", "Все наладится, нужно время. Правду знаете только Вы".

Тем не менее и на артистку, и на ее дочь обрушилась масса критики, и история обрастает множеством сплетен.

Плаксина также решила опровергнуть слухи. Дочь Успенской написала в соцсети, что сейчас мать не поддерживает ее финансово, и ей приходится самостоятельно оплачивать лечение. Кроме того, добавила Татьяна, все, что певица говорит на ток-шоу, ее слова. Таким образом девушка опровергла заявление королевы шансона о том, что журналисты заставляют ее очернять родительницу.

Также в эфире "Пусть говорят" наследница артистки пожаловалась, что в США за ней следят. Причем, уверена девушка, делает это нанятый матерью детектив, пишет "Вечерняя Москва".

Скандал с участием Любови Успенской и Татьяны Плаксиной разразился после новости о пропаже дочери певицы – якобы ее удерживали сотрудники НТВ и заставили обвинить знаменитую мать в издевательствах.

