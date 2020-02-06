"Показуха": на Успенскую набросились после семейной трагедии
После скандальной программы Андрея Малахова, посвященной Любови Успенской и ее наследнице Татьяне Плаксиной, на королеву шансона обрушили волну критики. По мнению интернет-пользователей, трагическую историю певица выдумала ради роста популярности.
Артистка опубликовала пост, в котором поблагодарила ведущего "Прямого эфира" за то, что он рассказал на передаче историю ее взаимоотношений с дочерью так, как это было на самом деле. И отметила, что сейчас ей сложно что-то комментировать, а ситуация не наладилась даже после откровенного разговора с девушкой.
В историю королевы шансона не поверили подписчики ее страницы в Инстаграм. Они набросились на певицу с обвинениями в желании заработать. Досталось и Малахову – его также распекли за пиар для рейтингов.
"Зачем такие вещи выносить из избы. Да еще на всю страну. Андрею заняться больше нечем", "Пиар?", "Бабушка Люба, сначала Вы снимаете клип этот позорный, потом это шоу у Малахова про дочку-наркоманку. Вы что, реально людей за дебилов держите?","Мне одной показалось, что Любонька переигрывает?", "Показуха", "Ради денег и рейтингов... обидно", "Как гадко, когда делают пиар на семейной грязи", "Старик Алибасов лучше придумал – он "Крот" выпил", "У Малахова всегда грязь, фу", – высказались в соцсети комментаторы.
Однако нашлись и те, кто поверил в душещипательную историю. Одни поддерживали артистку, искренне сочувствуя ей, другие пожалели дочь звезды. Некоторые решили, что королева шансона плохо воспитала наследницу, а теперь расплачивается за ошибки: "Страшно, когда твой ребенок погибает, а сделать ничего не можешь", "Дочь пришла, опозорила себя и мать!", "Не снимайте вины с себя. Как воспитывали, такой итог".
Скандал разразился после новости о пропаже 30-летней Татьяны Плаксиной. В "Прямом эфире" девушка рассказала о взаимоотношениях с матерью, обвинив ту в насилии. Артистка же это отрицала, отметив, что наоборот оберегала свою дочь.
Ранее Любовь Успенская остроумно спародировала шоу Андрея Малахова.
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